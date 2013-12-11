Приложение "Список покупок" для iOS и Android

Нужно разработать приложение - "список покупок". Функционал стандартный для такого вида приложений (будут предоставлены ссылки на софт похожего типа): создание списков и наполнение их данными из БД приложения, быстрое удаление купленного продукта. Но кроме того к приложению должен быть привязан сервис геолокации, чтобы понимать рядом с каким магазином человек находится. Нужно два приложения для iOS и Андроид с одним логическим ядром, а визуальной частью само собой разной под каждую из платформ.

Предпочтения будут отдаваться разработчикам из России.