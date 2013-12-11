Android АРР для связи через SERIAL PORT

Требуется написать Android АРР для коммуникации по Bluetooth Serial Port Profile

- опрос удалённого устройства и записи сессии связи в лог файл

т.е. это как терминал, только автоматизированный, который ничего не показывает а выполняет

определённый скрипт (отправляет текст из ТХТ файла) и сохраняет полученные ответы в ТХТ

Задачи:

- подключаться на устройства из списка по расписанию, например 1 раз в 20 минут

(должна быть возможность внесения нескольких ВТ устройств и установки временных интервалов)

- запускать скрипт из тхт файла

(каждому ВТ устройству назначается свой отдельный скрипт)

- сохранять полученное в тхт, потом в zip-архив с паролем

Сроки выполнения: 1 неделя

Просьба писать только по делу и без демагогии

Чтобы посмотреть примеры программ работающих по этому принципу: в поиске google play (android market) вбейте Bluetooth SPP