Приветствую всех читающих. Есть сайт, онлайн-каталог продукции. Все, что нужно сделать - это выполнить его в виде приложения для мобильных устройств. Сайт работает на PHP + MySQL Приложение должно ...
Простейшее приложение на iOS, срочно
Приложение действительно крайне простое, можно справится за день (по-сути нужен браузер выводящий только определенную страницу плюс некоторые дополнения) ТЗ нет, подробности кандидату. Очень срочно, предпочтение будет отдано кандидату, способному максимально быстро изготовить приложение (не нанося при этом сильный ущерб качеству). Appstore должен принять это приложение!!!!
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