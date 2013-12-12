Простейшее приложение на iOS, срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка180 просмотров

Приложение действительно крайне простое, можно справится за день (по-сути нужен браузер выводящий только определенную страницу плюс некоторые дополнения) ТЗ нет, подробности кандидату. Очень срочно, предпочтение будет отдано кандидату, способному максимально быстро изготовить приложение (не нанося при этом сильный ущерб качеству). Appstore должен принять это приложение!!!!

iOS
11 лет назад
belpar
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dgoncharov
Дмитрий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день

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dgoncharov
Дмитрий 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад