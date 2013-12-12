Написать приложение под iPhone

Нужно ЛЮБОЕ простейшее приложение на ОС Android(органайзер,заметки, простая игра ,типа судоку или пасьянс) Не обязательно писать с нуля,если есть уже готовое- тоже подойдет. Единственное условие- оно не должно быть опубликовано и код должен быть ...