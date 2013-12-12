Справочное приложение android

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Закрыт3 заявки187 просмотров

Здраствуйте!

Нужно android приложение которое будет разделено на 3 раздела:

1.RSS ридер, я формирую ленту, а приложение переодически ее мониторит

2.Календарик, расписание в который будет попадать при обновлении,

расписание двух видов с фильтром по ним

3.Раздел со справочной информацией, обновляется из xml, ссылки не в инет

2 языка: украинский и русский

Сразу скажу что бюджет физ а не юр лица, потому любители больших денег - мимо!

Android
11 лет назад
ujinkp
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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