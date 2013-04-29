Срочный перевод с китайского на русский 5 страниц

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Завершен3 заявки239 просмотров

Добрый день. Необходим перевод с китайского на русский.

5 страничек.

Текст необходимо оформить как на исходном документе...

Начало перевода с 4 раздела.

12 лет назад
comportua
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

SorokinaAS
Анастасия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
8 отзывов
12 лет назад
$40
2 дня
Все отлично. Качественно и главное вовремя! Рекомендую...
Хороший и комуникабельный заказчик, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

SorokinaAS
Анастасия 
34 года
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
8 отзывов
12 лет назад

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