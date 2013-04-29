Необходимо собрать информацию и составить отчет по открытию некоммерческой организации в США (Nonprofit). От вас требуется знание англ. языка, составление вопросов для форумов, переписка Черновик того, что необходимо ...
Срочный перевод с китайского на русский 5 страниц
Добрый день. Необходим перевод с китайского на русский.
5 страничек.
Текст необходимо оформить как на исходном документе...
Начало перевода с 4 раздела.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводынет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме кредиты. Уровень носителя языка не требуется. Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной. Т.к. для размещения в каталогах статей ...Закрыт12 лет назад
Нужно перевести небольшой текст (около 14 500 знаков с пробелами) на немецкий язык, по результатам предполагается дополнительная работа по устному переводу и т. д. Требуется использование терминологии в области работы с духами и ...Переводы8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $7
Необходимо перевести с русского на английский небольшое деловое письмо. Желательно до обеда завтрашнего дня. Оплата ЯД.Завершен12 лет назад
- $10
Необходимо перевести на английский язык. Сам текст: Примите участие в увлекательном путешествии по заколдованным землям. Помогите викингам защитить свои родовые тотемы, попавшие под влияние магии злых сил! В ...Завершен12 лет назад
Необходимо перевести несколько файлов. Примерно 5 листов в формате Doc. Подробности при переписке. В заявке на участие пожалуйста указажите образование и опыт, стоимость услуги за страницу или за другую единицу измерения Требования: ...Переводы12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуются профессиональный переводчик для удалённой работы. Цель работы: качественный перевод технических текстов. Требования к кандидатам: - высокий уровень знания иностранного языка (один из:английский,немецкий,французский); - профессионализм; - ответственность; - готовность ...Переводы49 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходим перевод с китайского на русский, кратко, грамотно, быстро. Файлы в присоединённом архиве.Переводы5 заявокЗакрыт12 лет назад