Переводчик медицинских новостей и статей

Здравствуйте. Нужно переводить мед новости и статьи по медицине на регулярной основе.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: переводить НЕ дословно — новости сокращать до 800 знаков, а статьи - до 1800 знаков. То есть, грубо говоря, надо пересказывать общий смысл: гугл транслейт и ваш мозг в помощь))) Исходники я буду давать сам, вычитывать тоже сам.

Оплата не то чтобы супер, но... в общем, 2 доллара за 1000 знаков.

Особо не придираюсь ни к грамматике, ни к пунктуации, однако результат должен быть хотя бы в целом читабельным, чтобы я мог его поправить.

ICQ 448510367

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