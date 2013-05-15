Перевести описание к игре на английский

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Завершен14 заявок223 просмотра

Необходимо качественно перевести описание. Для США. Что бы было понятно и по родному. Всего 78 слов на русском.

Поможете? Пожалуйста, сразу предлагайте свою цену.

Спасибо!

12 лет назад
DenisKoP
Денис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Fox_eyes
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Марина, спасибо за сотрудничество! Дело было сделано быстро, результат красиво оформлен. Я очень доволен сотрудничеством, обязательно обращусь ещё, если возникнет подобная задача.
Очень приятный заказчик! Работать с ним очень комфортно, если возникали вопросы Денис всегда был готов объяснить. К работе относится серьезно, знает чего хочет (отличное качество). С оплатой проблем не было, причем Денис оплатил удобным мне способом, за что отдельное спасибо! Работой с ним осталась довольна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Fox_eyes
43 года
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
12 лет назад

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