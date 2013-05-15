Перевести описание к игре на английский

Очень приятный заказчик! Работать с ним очень комфортно, если возникали вопросы Денис всегда был готов объяснить. К работе относится серьезно, знает чего хочет (отличное качество). С оплатой проблем не было, причем Денис оплатил удобным мне способом, за что отдельное спасибо! Работой с ним осталась довольна. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.