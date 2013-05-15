вот на сайте есть примерно 100 товаров и 20 категорий , а также надо перевести на эту же тематику 1 презентацию. вот пример текстов https://biojouvance.laservers.com/mm5/merchant.mvc?Session_ID=8e70ec6a10bd9e2245fb436e5618bfa2&Screen=PROD&Store_Code=BIOJOUVANCE&Product_Code=HYD-400-R&Category_Code=003 пишите ...
Перевести описание к игре на английский
Необходимо качественно перевести описание. Для США. Что бы было понятно и по родному. Всего 78 слов на русском.
Поможете? Пожалуйста, сразу предлагайте свою цену.
Спасибо!
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