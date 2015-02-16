Fox_eyes

Марина Пемахова Fox_eyes

 
41 годУкраина/Кропивницкий
15 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Контакты icq 405178584 skype - marinarie e-mail - [email protected]

Профессиональная деятельность

1. преподаватель английского языка;

2. репетитор английского языка;

3. переводчик синхронист;

4. менеджер, переводчик и лидер команды подростков в международном лагере Teen Missions в Украине;

5. перевод аудио материала с английского языка;

6. перевод и написание текстов художественной и технической тематик.

Опыт работы

Июль 2001— август 2001 опыт переводчика в международном лагере Teen Missions в Украине;

Июль 2002 — август 2002 переводчик и менеджер в международном лагере Teen Missions в Украине;

Октябрь 2003 – февраль 2004 — учитель английского языка в школе с углубленным изучением английского языка №6 г.Кировограда;

сентябрь 2004 — усный синхронный перевод в рамках христианской коференции;

Ноябрь 2008 — фрилансер: переводчик/рерайтер/копирайтер/сео копирайтер;

Сентябрь 2012 — преставитель Всеукраиской общественной христианско-просветительской организации «Нова Надія» в Кировограде.

Образование

1999-2004 — Кировоградский педагогический университет им. В.В. Винниченка, факультет иностранных языков; специальность- английский язык, русский язык и зарубежная литература.

Профессиональные

навыки

Владение ПК на уровне опытного пользователя;

Работаю в операционной системе Линукс;

Высокая скорость печати благодаря слепому десятипальцевому методу набора текста;

Свободно владею русским, украинским и английскими языками.

Личные качества

Коммуникабельная, исполнительная, трудолюбивая, самоцисциплинированная, отзывчивая, могу и люблю работать в команде, неконфликтная.

Отзывы заказчиков
dimacer
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
8 лет назад
Копирайт на английском по теме утилизация техники
Отлично выполненный перевод на английский, а также английский копирайт. Учтены все пожелания.
Только положительные впечатления от сотрудничества с Дмитрием. Оплата своевременная. Терпеливый и хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
ivanivan06
Алия 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 отзывов
$10
10 баллов
8 лет назад
Перевести текст с русского на английский
Работали по переводу художественного текста с русского на английский язык. Работа выполнена качественно и в срок, перевод получился красивым и, главное, не дословным, приятно читать.
Только положительные впечатления от работы с заказчиком! Оплата в полной мере и в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Iryna86
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Написать персональное письмо потенциальному клиенту
Обращаюсь к Марине уже не первый раз. Спасибо вам, Мариночка, за выполненную работу! Открою вам секрет, что вы одна справились с поставленной задачей и выдержали стиль письма(дала одинаковое задание нескольким заявителям). Вы умничка! Отправила вам следующие задание :)
Ирина - заказчик с очень непростыми задачами. Но это одно удовольствие их выполнять! Спасибо за интересные проекты и своевременную оплату!
Ответный отзыв
Iryna86
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Написать текст для поиска нужной вакансии на английском языке
Спасибо большое Марине за сотрудничество! Марина отлично справилась с поставленной задачей! Буду еще не раз к вам обращаться! Мои наилучшие рекомендации!
Рекомендую Ирину как отличного, порядочного заказчика. Оплата в срок, понятно сформулированная задача. Ирина приятная в общении, что тоже является плюсом. Одним словом, рекомендую!
Ответный отзыв
vladymir777
Володимир 
39 летГермания
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
166 отзывов(-4)
$6
10 баллов
9 лет назад
Вытянуть текст из видео ролика (АНГЛ.-РУС.) (длина ролика 1:10)
Рекомендую для выполнения сложных и больших проектов! Качество выполнения - 5 (проверял лингвист) Скорость выполнения - 5+ (в оговоренный срок все успели) Качество/цена - отлично - 5 Доступность исполнителя - 5 (всегда на связи) Общение и обсуждение - 5 (предлагала варианты по ходу работы) Порадовало подача готового материлала - это был не просто сплошной текст с которым нам пришлось долго бы разбираться, а удачно скомпонованый вариант: агл-рус текст. Такое было наше требование. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! При общении не было такого: говоришь, сделай то и это, а тебе прислыают совсем другое, не то что ты хотел. ты пишешь опять, подробно что и как сделать, а тебе присылают опять не то что ты хотел. или не то оформление или не такое расположение или еще что то. я этим заказчиком было четкое понимание задачи и четкое исполнение поставленной задачи. Рекомендую придирчивым исполнителям готовых платить за нужный результат.
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, можно уточнять все нюансы по заданию при необходимости. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
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10 отзывов
от $3
от 1 дня
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