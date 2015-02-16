Рекомендую для выполнения сложных и больших проектов! Качество выполнения - 5 (проверял лингвист) Скорость выполнения - 5+ (в оговоренный срок все успели) Качество/цена - отлично - 5 Доступность исполнителя - 5 (всегда на связи) Общение и обсуждение - 5 (предлагала варианты по ходу работы) Порадовало подача готового материлала - это был не просто сплошной текст с которым нам пришлось долго бы разбираться, а удачно скомпонованый вариант: агл-рус текст. Такое было наше требование. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! При общении не было такого: говоришь, сделай то и это, а тебе прислыают совсем другое, не то что ты хотел. ты пишешь опять, подробно что и как сделать, а тебе присылают опять не то что ты хотел. или не то оформление или не такое расположение или еще что то. я этим заказчиком было четкое понимание задачи и четкое исполнение поставленной задачи. Рекомендую придирчивым исполнителям готовых платить за нужный результат.