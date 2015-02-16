Марина Пемахова Fox_eyesFox_eyes
Профессиональная деятельность
1. преподаватель английского языка;
2. репетитор английского языка;
3. переводчик синхронист;
4. менеджер, переводчик и лидер команды подростков в международном лагере Teen Missions в Украине;
5. перевод аудио материала с английского языка;
6. перевод и написание текстов художественной и технической тематик.
Опыт работы
Июль 2001— август 2001 опыт переводчика в международном лагере Teen Missions в Украине;
Июль 2002 — август 2002 переводчик и менеджер в международном лагере Teen Missions в Украине;
Октябрь 2003 – февраль 2004 — учитель английского языка в школе с углубленным изучением английского языка №6 г.Кировограда;
сентябрь 2004 — усный синхронный перевод в рамках христианской коференции;
Ноябрь 2008 — фрилансер: переводчик/рерайтер/копирайтер/сео копирайтер;
Сентябрь 2012 — преставитель Всеукраиской общественной христианско-просветительской организации «Нова Надія» в Кировограде.
Образование
1999-2004 — Кировоградский педагогический университет им. В.В. Винниченка, факультет иностранных языков; специальность- английский язык, русский язык и зарубежная литература.
Профессиональные
навыки
Владение ПК на уровне опытного пользователя;
Работаю в операционной системе Линукс;
Высокая скорость печати благодаря слепому десятипальцевому методу набора текста;
Свободно владею русским, украинским и английскими языками.
Личные качества
Коммуникабельная, исполнительная, трудолюбивая, самоцисциплинированная, отзывчивая, могу и люблю работать в команде, неконфликтная.