Необходимо перевести мануал к роботу RS по ссылке https://www.dropbox.com/sh/e59bp07khpxb0vg/imeIrfSEXw с версткой в PDF под печать. Верстка в индизайн приветствуется, указывайте это. Проект ...
Требуется перевод резюме
Добрый день.
Требуется переводчик для перевода резюме программиста с русского на английски знаков. Плачу 8 долларов за резюме.
Пишите в скайп: khigor777
Почта: khigor777 (dog) yandex.ru
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Нужно помочь размещать сообщения на англоговорящем форуме и помогать в переводе полученных сообщений. Оплата 2000р за 5дневную неделю. Работы мало.Переводы34 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуются удаленные переводчики английского языка на постоянное сотрудничество, проживающие в следующих часовых поясах: UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 . Если Вас заинтересовало данное предложение‚ мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию в ответ ...Переводы13 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый День, коллеги. Нужна ваша помощь за разумную цену. Во вложении задание, где фрагменты русского текста нужно перевести на китайский, соблюдая заданную форму. Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.Завершен12 лет назад
Добрый день! Нужны переводчики для выполнения заказа. Языковая пара англ-укр, тематика - юридическая. Срок выполнения на завтра (26.04) к 10.00 утра. Более подробно после получения Вашего сообщения. ...Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходим срочный перевод, в течение 3-4 часов, 1 страница письма, с русского на немецкийЗавершен12 лет назад
Необходимо качественно перевести описание. Для США. Что бы было понятно и по родному. Всего 78 слов на русском. Поможете? Пожалуйста, сразу предлагайте свою цену. Спасибо!Завершен12 лет назад
вот на сайте есть примерно 100 товаров и 20 категорий , а также надо перевести на эту же тематику 1 презентацию. вот пример текстов https://biojouvance.laservers.com/mm5/merchant.mvc?Session_ID=8e70ec6a10bd9e2245fb436e5618bfa2&Screen=PROD&Store_Code=BIOJOUVANCE&Product_Code=HYD-400-R&Category_Code=003 пишите ...Завершен12 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно переводить мед новости и статьи по медицине на регулярной основе. ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: переводить НЕ дословно — новости сокращать до 800 знаков, а статьи - до 1800 знаков. То есть, грубо ...Переводы39 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно перевести на английский несколько статей. Сроки очень сжаты. Сегодня надо перевести 3 статьи. Каждая до 3 500 знаков. Оплата по факту.Завершен12 лет назад