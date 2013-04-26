Переводчик в проект

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт34 заявки393 просмотра

Нужно помочь размещать сообщения на англоговорящем форуме и помогать в переводе полученных сообщений.

Оплата 2000р за 5дневную неделю.

Работы мало.

12 лет назад
Alex_Spirin1
Алексей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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