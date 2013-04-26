Требуются удаленные переводчики английского языка на постоянное сотрудничество, проживающие в следующих часовых поясах: UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 . Если Вас заинтересовало данное предложение‚ мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию в ответ ...
Переводчик в проект
Нужно помочь размещать сообщения на англоговорящем форуме и помогать в переводе полученных сообщений.
Оплата 2000р за 5дневную неделю.
Работы мало.
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