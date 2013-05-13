Перевести с английского на русский + рерайт

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Завершен4 заявки196 просмотров

Перевод статей(в приложении) и объединение их в один материал

Файл предоставить в формате WORD

Приоритет отдаю цене за работу и времени (довольно срочно). Поэтому указывайте пожалуйста цену и срок выполнения.

Требования к переводчику — копирайтеру:

-написание адекватного текста

- желательно доступность по Skype

положительные отзывы

Структура работы:

1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст.

2. Текст проверяется, при необходимости, что-то изменяется.

3. Текст проверяется и оплачивается.

В предложениях указывайте:

1. стоимость и сроки

2. Skype или почта для связи

Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.

В приват желательно не писать-отвечу не всем.

PS. Предложения других пользователей скрыты.

P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.

Важно: возможность обсудить проект по телефону или в скайпе, аськи нет.

12 лет назад
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

iSotrudnik
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Все сделано качественно и быстро! Всегда на связи. Рекомендую Константина!10 баллов!
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам на странице Эдуарда. Было очень приятно с ним работать. Если обратитесь к Эдуарду, то сотрудничеством останетесь довольны на 100%.

Заявки фрилансеров

iSotrudnik
39 лет
12 лет в сервисе
Был
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