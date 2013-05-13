Добрый день Нужно перевести с украинского на немецкий текст. Тематика - налоги цена 1800 знаков с пробелами 30 грн. или 115 руб. срок до понедельника 29.04.13 до 11.00 по ...
Перевести с английского на русский + рерайт
Перевод статей(в приложении) и объединение их в один материал
Файл предоставить в формате WORD
Приоритет отдаю цене за работу и времени (довольно срочно). Поэтому указывайте пожалуйста цену и срок выполнения.
Требования к переводчику — копирайтеру:
-написание адекватного текста
- желательно доступность по Skype
положительные отзывы
Структура работы:
1. Вы формируете структуру статьи, потом мы её согласовываем и вы делаете текст.
2. Текст проверяется, при необходимости, что-то изменяется.
3. Текст проверяется и оплачивается.
В предложениях указывайте:
1. стоимость и сроки
2. Skype или почта для связи
Пожалуйста, в личку только вопросы, предложения только в рамках ответов на проект.
В приват желательно не писать-отвечу не всем.
PS. Предложения других пользователей скрыты.
P.P.S Большая просьба не пишите «Сделаю, обращайтесь», достаточно срок и цена.
Важно: возможность обсудить проект по телефону или в скайпе, аськи нет.
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