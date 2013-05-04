Копирайт на английском по теме займы

Необходимы статьи для размещения в каталогах статей на английском языке по теме займы.

Уровень носителя языка не требуется.

Основные требования — статья должна быть читаемой, уникальной.

Т.к. для размещения в каталогах статей — соответственно цена должна не большой (желательно не более 4$ за 1К).

Объем работы 10 текстов объемом по 2,5-3К.

Жду Ваши предложения.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ указывать стоимость и срок, а то не смогу принять заявку!