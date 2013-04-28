Русифицировать календарь DPCalendar Manager. Файлы, которые надо русифицировать в приложении к проекту. Русификация должна быть адекватная ... Не просто загнать в переводчик и выдать результат, а просмотреть на логичность перевода! Срок ...
Нужен переводчик
Нужен переводчик, для переводов статей финансовой тематики.
Кандидат должен быть всегда на связи с нетом.
Оплата сдельная.
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