Перевод компонента на русский язык

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен6 заявок372 просмотра

Русифицировать календарь DPCalendar Manager.

Файлы, которые надо русифицировать в приложении к проекту. Русификация должна быть адекватная ... Не просто загнать в переводчик и выдать результат, а просмотреть на логичность перевода!

Срок 2 дня.

Сделаете за 2 дня, заплачу 300 руб. Успеете за 1 день - заплачу 450 руб.

12 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

van_livingston
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$9
2 дня
Илья сделал всё быстро, на ОТЛИЧНО! Качество перевода на высоте! Всё супер, спасибо.
Благодарю за сотрудничество. Анатолий - хороший заказчик, рекомендую. Четкая постановка задачи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

van_livingston
Илья 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Перевод на английский

    Ищу ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика на английский язык, для регулярного перевода текстов. Желательно хорошее владение строительной тематикой. В ответах сразу указываете стоимость за 1000 знаков и примеры работ. Нужен реально высокий уровень владения языком.

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод на французский

    Ищу ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика на французский язык, для регулярного перевода текстов. В ответах сразу указываете стоимость за 1000 знаков и примеры работ. Нужен реально высокий уровень владения языком.

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разовая работа для технического переводчика.

    Разовая работа для технического переводчика. Необходимо перевести технический текст (описание программы) с русского на английский. Английский текст должен быть “easy english”, чтобы китайцы понимали. Объем ...

    Переводы8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести с английского на русский + рерайт

    Перевод статей(в приложении) и объединение их в один материал Файл предоставить в формате WORD Приоритет отдаю цене за работу и времени (довольно срочно). Поэтому указывайте пожалуйста цену и срок выполнения. ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется перевод резюме

    $50

    Добрый день. Требуется переводчик для перевода резюме программиста с русского на английски знаков. Плачу 8 долларов за резюме. Пишите в скайп: khigor777 Почта: khigor777 (dog) yandex.ru

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевести инструкцию ENG->RUS

    Необходимо перевести мануал к роботу RS по ссылке https://www.dropbox.com/sh/e59bp07khpxb0vg/imeIrfSEXw с версткой в PDF под печать. Верстка в индизайн приветствуется, указывайте это. Проект ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переводчик в проект

    $100

    Нужно помочь размещать сообщения на англоговорящем форуме и помогать в переводе полученных сообщений. Оплата 2000р за 5дневную неделю. Работы мало.

    Переводы34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются переводчики английского языка

    Требуются удаленные переводчики английского языка на постоянное сотрудничество, проживающие в следующих часовых поясах: UTC+9, UTC+10, UTC+11, UTC+12 . Если Вас заинтересовало данное предложение‚ мы готовы предоставить Вам любую дополнительную информацию в ответ ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод на китайский

    Добрый День, коллеги. Нужна ваша помощь за разумную цену. Во вложении задание, где фрагменты русского текста нужно перевести на китайский, соблюдая заданную форму. Указывайте, пожалуйста, стоимость и срок.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад