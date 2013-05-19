Перевод компонента на русский язык

Русифицировать календарь DPCalendar Manager.

Файлы, которые надо русифицировать в приложении к проекту. Русификация должна быть адекватная ... Не просто загнать в переводчик и выдать результат, а просмотреть на логичность перевода!

Срок 2 дня.

Сделаете за 2 дня, заплачу 300 руб. Успеете за 1 день - заплачу 450 руб.