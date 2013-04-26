Ищу ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика на французский язык, для регулярного перевода текстов. В ответах сразу указываете стоимость за 1000 знаков и примеры работ. Нужен реально высокий уровень владения языком.
Перевод на английский
Ищу ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО переводчика на английский язык, для регулярного перевода текстов. Желательно хорошее владение строительной тематикой. В ответах сразу указываете стоимость за 1000 знаков и примеры работ. Нужен реально высокий уровень владения языком.
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