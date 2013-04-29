Ищу переводчика под интересный проект

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Закрыт11 заявок471 просмотр

Доброго дня, дамы и господа.

Меня интересует такая вещь: есть ли на этом сайте такой человек, который:

1. Увлечен идеями саморазвития, финансового успеха и личностного роста.

2.Обладает более менее приятным голосом.

3. Умеет переводить и озвучивать аудио-видео материалы и все это как то еще монтировать

4.Не требует за свою работу заоблачной оплаты.

Если вы соответствуете всем пунктам - оставляйте ваши заявки - пообщаемся более подробно.

Благодарю за внимание.

12 лет назад
moonknight
42 года
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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