Ищу переводчика под интересный проект

Доброго дня, дамы и господа.

Меня интересует такая вещь: есть ли на этом сайте такой человек, который:

1. Увлечен идеями саморазвития, финансового успеха и личностного роста.

2.Обладает более менее приятным голосом.

3. Умеет переводить и озвучивать аудио-видео материалы и все это как то еще монтировать

4.Не требует за свою работу заоблачной оплаты.

Если вы соответствуете всем пунктам - оставляйте ваши заявки - пообщаемся более подробно.

Благодарю за внимание.