Верстка шапки и отладка cms

Очень благодарен за высококачественную работу! Все сделано профессионально, очень оперативно и с учетом самых мелких пожеланий. В рамках данного проекта Сергеем даже была успешно решена серьезная проблема в CMS, которая поначалу себя не обозначила. Отмечу, что Сергей постоянно находится на связи, а это немаловажное качество для фрилансера.