Верстка шапки и отладка cms

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки127 просмотров

Нужно сверстать на сайте шапку из готового PSD и ликвидировать одну проблему в админке (CMS Joomla 1.5).

Joomla
12 лет назад
E4F
49 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SleepingForest
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Очень благодарен за высококачественную работу! Все сделано профессионально, очень оперативно и с учетом самых мелких пожеланий. В рамках данного проекта Сергеем даже была успешно решена серьезная проблема в CMS, которая поначалу себя не обозначила. Отмечу, что Сергей постоянно находится на связи, а это немаловажное качество для фрилансера.
Отличный заказчик, четко знает, что хочет и все доходчиво объяснил. Рекомендую как компетентного и надежного заказчика.

Заявки фрилансеров

SleepingForest
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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