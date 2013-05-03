Поправить верстку, кое-что переделать

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок166 просмотров

Нужно поправить верстку готового шаблона.

Предоставляю доступ к папке с CSS и к папке с фото.

Верстку можно править через админку.

ТЗ по запросу.

CSS
12 лет назад
header
Роман 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад
$20
1 день
Супер. Очень быстро и качественно. Советую!
Роман отличный заказчик. Четкое ТЗ, в нужных местах подсказал "где" и "как", моментальная оплата. Спасибо за предоставленную работу.

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта и натягивание на WP или ModX

    $100

    Есть дизайн сайта, его нужно сверстать и натянуть на WP или ModX. Верстка под разрешение минимальное 1024px. Шапка и галерея обрезаются под ширину экрана. Настроить галерею, можно простую – скриптом увеличение ...

    MODXWordPress
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вёрстка из PSD

    $50

    Необходимо сверстать cайт одностраничник с готового psd шаблона. 1) Реализовать возможность вставки ролика с youtube, в указанное место в шаблоне. 2) Вставить пару js кнопок на сайт, которые будут дёргать скрипт купленный ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка 1 главной страницы

    $100

    Без предоптлаты! 1. сделать адаптивную резиновую верстку для сайта heverest.ru с использованием: bootstrap,jquery 2. верстка должна быть валидной дизайн в приложение. psd пришлю ...

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка Wordpress-темплейта

    $50

    Для существующего Wordress темплейта необходимо сделать ряд несложных доработок. Темплейт выглядит вот так http://livedemo00.template-help.com/wordpress_40742/. В приложении ТЗ. Возможно по ходу проекта дополнительно появится необходимость внести дополнительные изменения. Бюджет - 50 долларов, однако при выборе исполнителя ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать карточку товара

    $100

    Нужно сверстать в html карточку товара для магазина, сама страница сверстана, нужно только в контентной части сделать верстку как в psd. В приложении jpeg. Прикручивать java-скрипты не требуется. Просто нарезать картинки, сделать разметку и ...

    HTMLJava
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать одностраничный сайт

    Есть сайт www.irbis-ttr.ru требуется переделать под другой товар. 1. Заменить оба видео и тех.данные. 2. Поменять компоновку. 3. Поменять контакты. Интересуют сроки и стоимость работ!

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-верстальщик на проект

    $1000

    Требуется HTML-верстальщик на удаленную работу на полный рабочий день 8 час/день на срок 2–3 месяца. Работа на крупном проекте. Знание HTML5/CSS3. Ежедневная доступность в сети с 10 до 19 MSK в рабочие дни, ежедневная отчетность ...

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад