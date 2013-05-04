Привет ребята. Я не успеваю с версткой. Нужна ваша помощь. Задача предельно проста. Надо сегодня доверстать внутряки на основе главной. Верстку и макеты приложил.
Добавить стили для одного элемента на сайте
Здравствуйте!
На сайт wordpress нужно добавить рекламную строчку с заданными стилями.
От вас требуется прописать стили в нужном нам виде.
Стоимость 300 руб.
Все подробности в личку, либо icq 463163798
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