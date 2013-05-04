Добавить стили для одного элемента на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок178 просмотров

Здравствуйте!

На сайт wordpress нужно добавить рекламную строчку с заданными стилями.

От вас требуется прописать стили в нужном нам виде.

Стоимость 300 руб.

Все подробности в личку, либо icq 463163798

WordPress
12 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nahkar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро и так как мне было нужно. Всем рекомендую.
Отличный исполнитель все грамотно объяснил. Оплата своевременна.

Заявки фрилансеров

nahkar
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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