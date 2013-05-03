Доверстка внутряков

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки228 просмотров

Привет ребята. Я не успеваю с версткой. Нужна ваша помощь.

Задача предельно проста. Надо сегодня доверстать внутряки на основе главной.

Верстку и макеты приложил.

12 лет назад
liorti
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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