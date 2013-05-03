Необходимо выполнить ряд задач на Worrdpress-е

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок169 просмотров

Есть сайт на WP. Надо добавить слайд в слайдер и информацию на соответствующую страницу.

200 рублей. Оплата WM.

WordPress
12 лет назад
Paveeeeeeel
Павел 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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