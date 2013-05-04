Заливка и настройка CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок197 просмотров

Требуется верстальщик для заливки на хостинг, подключения счетчиков, настройки СMS

Объем заливки http://thememotive.com/converting-landing-page/

12 лет назад
ikost
Илья 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров