Вид отображаемых товаров shop script 5

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка97 просмотров

Необходимо переделать вывод товаров под другой стиль. Нужно чтобы товары не построчно выводились, а колонками. Предоставлю пример.

12 лет назад
Petrovski34
Сергей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

MaxPro
Максим 
32 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
В очередной раз обратился к Максиму за доработкой интернет магазина. Все как всегда - быстро, качественно и в указанный срок).
Рад сотрудничеству с Сергеем, хорошо ставит задачи, приятный в общении. Оплачивает в срок)

Заявки фрилансеров

MaxPro
Максим 
32 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад