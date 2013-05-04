Для eCommerce проекта необходимо сверстать около 20 страниц (большая часть из них однотипные) + 8 модальных окон в bootstrap. Имеется дизайн всех страниц и элементов в PSD. Требования к кандидату: ...
Вид отображаемых товаров shop script 5
Необходимо переделать вывод товаров под другой стиль. Нужно чтобы товары не построчно выводились, а колонками. Предоставлю пример.
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