Верстка для eCommerce проекта (bootstrap)

Для eCommerce проекта необходимо сверстать около 20 страниц (большая часть из них однотипные) + 8 модальных окон в bootstrap. Имеется дизайн всех страниц и элементов в PSD.

Требования к кандидату:

- Опыт работы с bootstrap (обязательно и с примерами)

- Bootstrap responsive design - на данный момент необходима только верстка для стандартного экрана (default) и планшета.

- JQuery, JQueryUI, JCrop, JQuery-File-Upload: понимание на уровне правильной верстки для дальнейшей интеграции в бэкенд.

- Наличие свободного времени, чтобы выполнить работу в срок

- Написание качественного чистого кода, с четкой структурой и комментариями

- Валидный код (W3C validation)

Полное ТЗ высылается кандидату.