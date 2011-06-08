Простой сайт прогнозов

Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие.

Интерфейс должен быть очень простым:

Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие.

Затем ему показывются даты за которые голосуют другие.

При желании посетитель может зарегистрироваться чтобы получить уведомление когда это событие произойдет.