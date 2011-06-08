Простой сайт прогнозов

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки187 просмотров
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Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие.

Интерфейс должен быть очень простым:

Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие.

Затем ему показывются даты за которые голосуют другие.

При желании посетитель может зарегистрироваться чтобы получить уведомление когда это событие произойдет.

13 лет назад
littlegames
Гость 
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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