Простой сайт прогнозов

Доброго времени суток! Нужен скрипт который будет создавать и импортировать sitemap.xml (карту сайта) уже на существующий акк в поисковики такие как google, яндекс ,Yahoo и Bing, причем чтоб автоматически создавал нужный файл для подтверждения в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие.
Интерфейс должен быть очень простым:
Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие.
Затем ему показывются даты за которые голосуют другие.
При желании посетитель может зарегистрироваться чтобы получить уведомление когда это событие произойдет.
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