Профиксить Jquery

Есть скрипт на Jquery, Кусочек. Там просто все идет пост аяксом данных, потом из сервака идет ответ, и по ответу скрипт на странице показивает листинг. Все работало до недавнего времени, а сейчас на определенном месте оно застывает...

http://booking.georates.info/

Вот тут, на главном.... введите город какой нибудь.

Скрипт нетрудно в сырцах посмотреть.. Он сразу в странице.