Профиксить Jquery

Нужен скрипт для заливки фотографий в папку на моем хостинге с генерацией HTML-кода для последующей вставки в http://www.livejournal.com/ Оплата по факту выполненной работы (можно поэтапно)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт на Jquery, Кусочек. Там просто все идет пост аяксом данных, потом из сервака идет ответ, и по ответу скрипт на странице показивает листинг. Все работало до недавнего времени, а сейчас на определенном месте оно застывает...
Вот тут, на главном.... введите город какой нибудь.
Скрипт нетрудно в сырцах посмотреть.. Он сразу в странице.
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