Написание/доработка модуля sms-подписка для dle

http://smsbil.ru/software/dle модуль платная регистрация необходимо на его основе или с нуля соответственно доработать/сделать модуль sms-подписок.

Принцип работы заказываемого модуля следующий: доступ к полной новости может быть получен только после ввода ключа полученного после отправки смс через форму ввода. Время действия ключа должно настраиваться. Внешний вид формы ввода должен настраиваться (возможно использование как phpsession так и cookie). Модуль должен быть выполнен как стандартный модуль dle. Т.е. его настройка должна быть доступна из админки.

Примеры обработчика а api для работы с нужным нам биллингом в приложении.

Обратите внимание на отписку. Между режимом подписки на услугу и отписки от нее должно быть полное взаимодействие.

Работа будет считаться выполненной после положительного теста и поддтверждения его со стороны биллинга.

Исполнителю, полностью справившемуся с заданием и показавшему хороший стиль написания скриптов ГАРАНТИРУЕМ заказы на подобные работы.