Написание/доработка модуля sms-подписка для dle

Необходимо добавить дополнительное поле в настройках групп пользователей, позволяющие привязывать свой шаблон к каждой группе, выбор шаблона должен быть реализован в виде раскрывающегося списка как в основных настройках скрипта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://smsbil.ru/software/dle модуль платная регистрация необходимо на его основе или с нуля соответственно доработать/сделать модуль sms-подписок.
Принцип работы заказываемого модуля следующий: доступ к полной новости может быть получен только после ввода ключа полученного после отправки смс через форму ввода. Время действия ключа должно настраиваться. Внешний вид формы ввода должен настраиваться (возможно использование как phpsession так и cookie). Модуль должен быть выполнен как стандартный модуль dle. Т.е. его настройка должна быть доступна из админки.
Примеры обработчика а api для работы с нужным нам биллингом в приложении.
Обратите внимание на отписку. Между режимом подписки на услугу и отписки от нее должно быть полное взаимодействие.
Работа будет считаться выполненной после положительного теста и поддтверждения его со стороны биллинга.
Исполнителю, полностью справившемуся с заданием и показавшему хороший стиль написания скриптов ГАРАНТИРУЕМ заказы на подобные работы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие. Интерфейс должен быть очень простым: Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие. Затем ему показывются даты за которые голосуют ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Нужен скрипт который будет создавать и импортировать sitemap.xml (карту сайта) уже на существующий акк в поисковики такие как google, яндекс ,Yahoo и Bing, причем чтоб автоматически создавал нужный файл для подтверждения в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть калькулятор, нужно создать его аналог. Update: Все в рублях. Курс доллара ниоткуда брать не надо. Жду предложений по ценам и срокам. Спасибо.Завершен12 лет назад
На существующем сайте нужно сделать ряд доработок, сайт написан с нуля – php, mysql, то есть нужно уметь разбираться в чужом коде, меняя оформление, контент, редактируя функционал. Подробнее при переписке.Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть шапка сайта, нужно её "оживить" флешем. Как минимум: 1. Движение лучей солнца на логотипе 2. Движение волн 3. Движения кораблика 4. Движение водопада Можно предложить свои интересные идеи. Исходник: PSD со слоями. Выход: Fla, swf. Предлагайте стоимость работы, сроки и нужна ли ...Завершен13 лет назад
- $1000
Техническое задание. Требуется написать качественное Техническое задание для веб проекта на основании информации и материалов, предоставляемых заказчиком. Техническое задание должно включать в себя детальный перечень функциональных и технических требований, а также описания и прототипы всех ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Заказчик — компания «Маттино Обувь» — хочет добавить новый функционал в систему, написанную на symfony 1.4 и Doctrine 1.2. Интересна ли вам такая работа? Если да, пришлите, пожалуйста, пример кода и стоимость месяца сотрудничества ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $25
Необходимо доработать jquery tabs плагин, чтобы выбор серий был, как на данном примере - http://flowplayer.org/tools/demos/scrollable/index.html. Исходник и пример того, что должно получиться в приложении.Завершен13 лет назад
Нужна доработка виртумарта. После предыдущего разработчика вылезли баги, которые нужно поправить: - при обновлении страницы заказа сумма заказа добавляется - разное отображение в разных браузерах (в ие9 к примеру не видно списка товаров - см. скриншот). Есть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад