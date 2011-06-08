Создание парсера торрента

$50
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки200 просмотров
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Необходим парсер торрента - рутракер. Что нужно спарсить:

- названия всех тем некоторых разделов сайта;

- торрент-файлы, которые отвечают за загрузку всей раздачи;

- размер раздачи в мб.

Необходимо, чтоб этот парсер мог обновлять информацию, то есть если появляются новые темы, то чтоб он мог их добавить в общий список и скачать файлы

Оболочка, чтоб была приятная, чтоб можно было видеть название темы, раздела сайта, также чтоб было несколько полей к каждой теме, типа проверил этот торрент и чтоб эти записи сохранялись.

13 лет назад
vuzlib
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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