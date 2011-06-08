Доработка рекламной площадки под Mixmarket.biz

Необходимо доработать или заново разработать рекламную площадку - www.market-n1.ru. Источник рекламных данных - mixmarket.biz. Функционал необходим подобно priceok.ru. Обновление YML-файла данных по товарам необходимо каждые 6 часов, с сохранением работоспособности рекламной площадки. Также нужно внести некоторые изменения в структуру web интерфейса.

На данный момент ресурс работает, но имеются серьезные сбои в обновлении YML-файла.