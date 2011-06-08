Доработка рекламной площадки под Mixmarket.biz

Шаблон - Ticket Bazar (http://osc4.template-help.com/wt_30296/index.html#) не заточен ни под какую cms/ просто psd, html - интегрировать на CMS joomla, все настроить, затем установить на хостинг.Хостинг есть, домен есть, шаблон №30296 есть. Пишите пожалуйста в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать или заново разработать рекламную площадку - www.market-n1.ru. Источник рекламных данных - mixmarket.biz. Функционал необходим подобно priceok.ru. Обновление YML-файла данных по товарам необходимо каждые 6 часов, с сохранением работоспособности рекламной площадки. Также нужно внести некоторые изменения в структуру web интерфейса.
На данный момент ресурс работает, но имеются серьезные сбои в обновлении YML-файла.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Есть сайт – простой каталог недвижимости. Нужно создать его копию с измененным дизайном и немного измененным функционалом. Есть новая вёрстка, исходники и база старого сайта, лицензия неткат. Старый сайт сделан на редакции Corporate, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим парсер торрента - рутракер. Что нужно спарсить: - названия всех тем некоторых разделов сайта; - торрент-файлы, которые отвечают за загрузку всей раздачи; - размер раздачи в мб. Необходимо, чтоб этот парсер мог обновлять информацию, то есть если ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт на Jquery, Кусочек. Там просто все идет пост аяксом данных, потом из сервака идет ответ, и по ответу скрипт на странице показивает листинг. Все работало до недавнего времени, а сейчас на определенном месте ...Завершен13 лет назад
Нужен скрипт для заливки фотографий в папку на моем хостинге с генерацией HTML-кода для последующей вставки в http://www.livejournal.com/ Оплата по факту выполненной работы (можно поэтапно)Завершен13 лет назад
- $50
http://smsbil.ru/software/dle модуль платная регистрация необходимо на его основе или с нуля соответственно доработать/сделать модуль sms-подписок. Принцип работы заказываемого модуля следующий: доступ к полной новости может быть получен только после ввода ключа полученного после отправки смс через ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо добавить дополнительное поле в настройках групп пользователей, позволяющие привязывать свой шаблон к каждой группе, выбор шаблона должен быть реализован в виде раскрывающегося списка как в основных настройках скрипта.Завершен13 лет назад
Нужен простой сайт чтобы собирать мнения людей о том когда произойдет какое-то событие. Интерфейс должен быть очень простым: Сначала посетитель отмечает на календаре дату когда по его мнению произойдет некоторое событие. Затем ему показывются даты за которые голосуют ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток! Нужен скрипт который будет создавать и импортировать sitemap.xml (карту сайта) уже на существующий акк в поисковики такие как google, яндекс ,Yahoo и Bing, причем чтоб автоматически создавал нужный файл для подтверждения в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть калькулятор, нужно создать его аналог. Update: Все в рублях. Курс доллара ниоткуда брать не надо. Жду предложений по ценам и срокам. Спасибо.Завершен12 лет назад