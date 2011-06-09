Парсер, граббер

Шаблон - Ticket Bazar (http://osc4.template-help.com/wt_30296/index.html#) не заточен ни под какую cms/ просто psd, html - интегрировать на CMS joomla, все настроить, затем установить на хостинг.Хостинг есть, домен есть, шаблон №30296 есть. Пишите пожалуйста в ...