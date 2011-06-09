Парсер, граббер

Необходимо доработать или заново разработать рекламную площадку - www.market-n1.ru. Источник рекламных данных - mixmarket.biz. Функционал необходим подобно priceok.ru. Обновление YML-файла данных по товарам необходимо каждые 6 часов, с сохранением работоспособности рекламной площадки. Также нужно внести ...
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Сделать Парсер (грабер) для моих блогов Я и ЖЖ.
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