Доработать сайт на Wordpress

Условия: Все книги находятся в MySQL, разбитые на категории. Задача: Сделать скрипт, который возьмет данные из MySQL; "На лету" создаст файл и отдаст его пользователю. Конечные файлы должны быть zip'ованы. Необходимые форматы: fb2, epub, mobi, rtf, txt. Хотелось бы чтобы ...