Чуть изменить php код

Здравствуйте! Необходимо создать личный кабинет на сайте, работающем на ABO CMS. Вместе с заявками отправляйте, пожалуйста, ссылки на выполненные вами проекты на данной CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В существующем коде подправить функцию поиска. Сейчас ищет по принципу, чтобы были все слова из запроса, нужно чтобы при наличии хотябы одного слова выдавал результат.
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