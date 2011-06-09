Приватный проект для Левченко С. viprub4ik

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка117 просмотров
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13 лет назад
natalyasokol89
Наталья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$50
1 день
И вновь Сергей меня порадовал своим профессионализмом, сделал очень быстро и то что я и хотела. Спасибо!
Наталья отличный заказчик, оплата как и в первый раз поступила незамедлительно! Благодарю, приятно иметь дело с такими людьми.
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