Приватный проект для Левченко С. viprub4ik

1. Необходимо разместить отдельную кнопку для оплаты с помощью банковских карт через систему Вебмани. Подробную информацию о приеме платежей с банковских карт можно найти на сайте: http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Priem_platezhey_s_bankovskih_kart_rossiyskih_bankov Стоимость модуля 1000 руб. 2. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна помощь по сайту, добавить функциональности.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужен флеш тест (на выходе swf файл и исходник fla) Тест состоит из 3х частей 1 часть= 1стр по несколько вопросов на странице. прошел 1 часть с не менее 80% правильных ответов - пошел дальше, если нет то давай ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
В существующем коде подправить функцию поиска. Сейчас ищет по принципу, чтобы были все слова из запроса, нужно чтобы при наличии хотябы одного слова выдавал результат.Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать личный кабинет на сайте, работающем на ABO CMS. Вместе с заявками отправляйте, пожалуйста, ссылки на выполненные вами проекты на данной CMS.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужны некоторые доработки по плагинам и прочем. Сайт на базе Wordpress. Cрочно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
Существует модуль для CMS DLE Модуль "Фото конкурс" v.3.5. Необходимо реализовать в нем Смс голосование за фото,стандартное голосование до пяти баллов, смс добавляет голоса, 1смс + 1голос. было 3балла+1смс=4 балла! Бюджет минимален, в районе 15-20 уе!Спасибо!Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать форму обратной связи для сайта. Необходим следующий функционал: 1) Поля формы - Имя, Email, Номер телефона, Прикрепить файлы (с индикатором загрузки), Сообщение 2) Проверка правильности заполнения полей формы 3) Защита от спама - измерение времени заполнения формы ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Имеется шаблон html, натянутый на CMS WP. Шаблон не совсем корректно отображается ( не резиновый). Явный недостаток можно посмотреть по адресу http:// stroimgood.com . Требуется сделать шаблон резиновым (т.е чтобы он подстраивался под содержимое странички).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сделать Парсер (грабер) для моих блогов Я и ЖЖ.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $1000
Условия: Все книги находятся в MySQL, разбитые на категории. Задача: Сделать скрипт, который возьмет данные из MySQL; "На лету" создаст файл и отдаст его пользователю. Конечные файлы должны быть zip'ованы. Необходимые форматы: fb2, epub, mobi, rtf, txt. Хотелось бы чтобы ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт12 лет назад