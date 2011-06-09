Разработка модуля приема платежей с банк. карт

1. Необходимо разместить отдельную кнопку для оплаты с помощью банковских карт через систему Вебмани.

Подробную информацию о приеме платежей с банковских карт можно найти на сайте:

http://wiki.webmoney.ru/wiki/show/Priem_platezhey_s_bankovskih_kart_rossiyskih_bankov

Стоимость модуля 1000 руб.

2. Корректировка уже существующего модуля по приёму платежей с кошельков Вебмани. Модуль принимает платежи, но автоматически статус заказа не меняется на "Оплата получена".

Цена корректировки 500 руб.

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