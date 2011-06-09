Поправить плагины ckeditor и tinymce

$5
Веб-программированиеЗакрытнет заявок120 просмотров
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Необходимо прикрутить загрузку картинок в оба редактора для instant cms.

p.s. Есть готовые решения, но увы сам сделать не смог.

13 лет назад
kpytnk
Никита 
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад