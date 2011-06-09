Требуется доработка существующего сайта

Нам нужно доделать сайт areacreativ.com CMS WordPress

Требование к галереи:

Для фотографа:

1. Пакетная загрузка фото.

2. Возможность подписания каждой фотографии.

3. Возможность добавления ключевых слов для поиска к каждой фотографии.

4. Возможность оформления фотографии при просмотре в большом размере (добавления рамочек или паспорту из библиотеки, хранящейся на сайте или любым другим способом, как например в ворде рамка состоит из полосок.

Для посетителей:

1. Просмотр фото на странице в превью. Возможность посетителю выбрать количество загружаемых превью.

2. При нажатии на превью посетитель попадает на страницу с фото в размере 800 рх по большой стороне. Пример http://www.photosight.ru/photos/4137060/

Здесь он может принять участие в обсуждении фотографии. Комментарии древовидные с возможностью написания ответа именно под комментарием, а не в конце обсуждения, включая кнопочку «ответить».

На этой же странице должна быть предусмотрена возможность просмотра фото в оригинальном размере.

3. Посетитель должен иметь возможность предложить свое кадрирование с сохранением предложенного варианта в комментарии (смотри пример выше), возможность просмотра картинки в чернобелом варианте)

4. Посетитель должен иметь возможность добавить страницу с фото на популярные социальные сети.

5. Возможность подписки на уведомления о новых комментариях.

6. Возможность подписки на новые работы автора.

7. Возможность выставить оценку данной фотографии и подсчитать рейтинг фото.

Если вы сможете это сделать укажите сроки и стоимость.

С уважением

Сергей Рыжков