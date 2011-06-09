Настроить Мадженто

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка98 просмотров
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Здравствуйте.

Нужно настроить магазин на Мадженто. Возможно, установить пару модулей, подправить в коде. Сайт mummi.com.ua

С хорошим специалистом будем работать долго и много.

Оставляйте заявки здесь либо пишите по адресу [email protected]

13 лет назад
maxime
Тм Мм 
85 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад