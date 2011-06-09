Вёрстка по образцу

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок431 просмотр
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Нужен программист верстальщик на фриланс проект. Вёрстка по образцу, нарезка уже есть, псд есть. Качественно по требованиям. Программирование с нуля, движков типо джумла витермарта и всякой такой ерунды не предлагать. Пишите кто заинтересован. На всё бюджет 30 000руб.

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13 лет назад
27388
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
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