Модуль для OpenCart "подтверждение наличия товара"

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Планируется создание интернет магазина торгующего "с колёс".

То есть схема такая:

берём у оптовика список товаров,

выкладываем на свой сайт с розничной наценкой,

на сайт приходит покупатель, нажимает купить,

товар отправляется в корзину,

покупатель нажимает "оформить заказ",

затем ему выводится сообщение что его заказ "в обработке",

админу сайт поступает сообщение о заказе, он уточняет у оптовика о наличии товара, получает положительный ответ,

заходит в заказ клиента на своём сайте и переводит заказ в статус "разрешено к оплате",

клиент получает письмо об этом, заходит в магазин и оплачивает товар, выбирает способ доставки, далее всё по стандартной схеме.

Схема примерная, для понимания логики, буду рад услышать Ваши предложения по реализации.

Ещё это можно назвать "предварительным заказом" или "модерация заказа", "отсрочка оплаты".

Пожалуйста укажите:

1) Ваш опыт работы с OpenCart и другими CMS.

2) сталкивались ли с такой или похоже задачей.

2) Примерную стоимость и сроки.

Ищу программиста на OpenCart (ocStore) для постоянного сотрудничества.

OpenCart
13 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
28 отзывов
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