Парсер цен

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Доброго времени суток!

Нужен парсер цен, который позволит выдрать данные о цене на бензин за период

А80, А92, А95, ДТ, ГАЗ

Отсюда: http://finmonitor.com.ua/ceny_na_benzin.php

График - изменение цена на топливо!

Данные графика содержатся в файле - http://finmonitor.com.ua/amstock/data_topl.php?topl=a95

но они зашифрованы... алгоритм шифрования судя по всему очень прост, пример:

http://www.amcharts.com/docs/v.1/stock/how_to/make_the_chart_accept_encrypted_data

Конфигурация - PHP only/UNIX

Параметр скрипта - вид бензина

что должен возвращать скрипт - массив:

дата - цена

массив должен быть упорядочен по дате.

12 лет назад
twistfire
Алекс 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
stajl1n
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день