Есть сайт на Wordpress с постоянно растущем облаком тегов. Нужно найти и настроить плагин, который будет искать в тексте записей слова, существующие в облаке тегов и автоматически создавать из них ссылки на соответствующие теги. Например, если где ...
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Доброго времени суток!
Нужен парсер цен, который позволит выдрать данные о цене на бензин за период
А80, А92, А95, ДТ, ГАЗ
Отсюда: http://finmonitor.com.ua/ceny_na_benzin.php
График - изменение цена на топливо!
Данные графика содержатся в файле - http://finmonitor.com.ua/amstock/data_topl.php?topl=a95
но они зашифрованы... алгоритм шифрования судя по всему очень прост, пример:
http://www.amcharts.com/docs/v.1/stock/how_to/make_the_chart_accept_encrypted_data
Конфигурация - PHP only/UNIX
Параметр скрипта - вид бензина
что должен возвращать скрипт - массив:
дата - цена
массив должен быть упорядочен по дате.
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