Сайт-визитка компании

$250
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки460 просмотров
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Необходимо создать сайт компании, которая занимается продажей строительной техники, запчастями и ремонтом оборудования.

Нужен дизайн двух страниц: главной и информационной.

Сайт будет состоять из 4 страниц.

ТЗ будет выслано выбранномй кандидату.

Стоимость работ - 7500 рублей (270 USD).

Срок - неделя.

Способ оплаты - любой, после предоставления предварительного макета в JPG.

Интересует возможность постоянного сотрудничества.

P.S.

Нужен только дизайн. Уровень и качество работ у кандидата должны быть выше среднего.

12 лет назад
webciti-info
Прохор 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
vadiamond
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$270
7 дней
Сайт-визитка был сделан профессионально и точно в срок.
Хороший заказчик, приятен в общении. Оплата всегда вовремя, рекомендую к сотрудничеству.
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