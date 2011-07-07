Нужно создать сайт современного фольклорного коллектива (Русская народная песенная тематика, а также этника в современной обработке - 5 девушек и два парня) Ссылка на музыку: http://vkontakte.ru/id29439141#/russkoe_pole Сайт должен быть современный,но с уклоном в народность.Подчеркивающий молодость, ...