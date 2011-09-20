15 монохромных иконок для iOS и Windows Phone 7

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок216 просмотров

15 монохромных иконок для iOS и Windows Phone 7

Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7.

форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60

форматы для Windows Phone 7: png 26*26

фон - прозрачный. Для изображения использовать только черные и прозрачный цвета. Белый цвет не использовать.

(операционная система автоматически преобразует цвет иконок в нужный).

Итого в результате нужны png и исходники.

Список иконок:

football - мяч

casino - казино/рулетка

radio telescope - радиотелескоп

round table - круглый стол

statistics - столбчатый график

A-bomb - атомная бомба

Multiple problems - треугольник с 3 воскл. знаками внутри

World Cup - кубок

physics - шар с пружиной

Painter palette - палитра художника с кисточкой для рисования

monitor and phone - компьютерный монитор + телефонная трубка

Stairs - лестница

Pipes - трубы

Pipes and fittings - трубы и краны

bacteria - микробы

файлы именовать по-английски, как указано в списке,

разные размеры поместить в соответсвующие каталоги.

iOS
14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

barbedonka
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня

Заявки фрилансеров

barbedonka
42 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад