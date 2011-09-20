Сайт rekomend.ru страдает без красивого фавикона..:) умельцы, помогите:)
63 современных тулбарных иконки
63 тулбарных иконок
Нужно сделать иконки (переделать в указанном стиле),
см. приложенный рисунок,
в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16
256-цветные и 32-битные варианты,
прозрачный фон,
формат ICO+исходники
список 63 иконок:
apartment - квартира
castle - зАмок
church - католическая церковь
facade - фасад
igloo - иглу
mosque - мечеть
museum - музей
pagoda - пагода
stone house - каменный дом
wooden house - деревянный дом
Buildings - 2 здания
company - здание компании из 3 частей
bank - банк
commercial building - коммерческое здание
industry - завод
travel - путешествие
tree - дерево
City - город
building - здание
hospital - госпиталь
coconut tree - кокосовая пальма
home - дом частный
warehouse - склад
factory - завод
property - собственность - дом+машина
Government - капитолий
coal power plant - угольная станция
traffic lights - светофор
brick buildings - кирпичные здания
Radio transmitter - радиопередатчик
bank building - банк
hotels - 2 отелля
telecom - здание телекомпании с антеннами
building construction - строительсво
Brick house - кирпичный дом
chemical plant - хим завод
sky-scrapers - небоскребы
Crossroad - перекресток
construction - стоительство
subway - метро
airport - аэропорт
multistorey buildings - многоэтажки
multistorey building - многоэтажка
brick home - кирпичный дом
construction firm - строительная фирма
restaurant - ресторан
Drugstore - аптека
bridge - мост
railway - ж/д
Tunnel - туннель
gold-mine - золотая шахта
university - университет
Hangar - ангар
flag - флаг
House - дом
Cinema - кинотеатр
Map - карта
Navigation - навигация
Cell tower - сотовая вышка
Farm - ферма
Oil tank - нефтяная цистерна
School -школа
63)Commercial - коммерческое здание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен14 лет назад
Шесть иконок для сайта с тематикой металлопластиковые окнаЗавершен14 лет назад
15 монохромных иконок для iOS и Windows Phone 7 Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26 ...Закрыт14 лет назад
- $50
Требуется сделать 46 иконок для Windows Phone. Технически - 46 png файлов размером 26*26, с черными изображениями на прозрачном фоне. В результате нужно предоставить png-файлы и исходники. В качестве исходного ...Закрыт14 лет назад
1. Нужно придумать основную иконку для сайта (мобильные приложения). 2. Придумать иконки для разделов и подразделов в одном разрешении (укажите цену за иконку)Завершен14 лет назад
- $50
Требуется выполнить иконки для iOS и Windows Phone 7. форматы для iOS: png 20*20,30*30,40*40,60*60 форматы для Windows Phone 7: png 26*26; фон - прозрачный. Для изображения использовать только черный цвет. Края ...Закрыт14 лет назад
Необходимо нарисовать 5 иконок 20х20, отображающих статус пользователя: в сети, оффлайн, недоступен, работаю...Закрыт14 лет назад
Иконки для игры в формате png с прозрачным фоном. 1. Тёмный маг 2. Здание - источник энергии 3. Здание - магическая библиотека 4. Зомби 5. Дракон Стилистику ...Завершен14 лет назад
Требуется сделать 10 иконок 16*16, формат png, стиль и метафоры иконок смотрите на рисунке.Завершен14 лет назад
13 тулбарных иконок Нужно сделать иконки, см. приложенный рисунок, в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16 256-цветные и 32-битные варианты, прозрачный фон, формат ICO+исходники список 13 иконок ...Закрыт14 лет назад