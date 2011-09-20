63 современных тулбарных иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок302 просмотра

63 тулбарных иконок

Нужно сделать иконки (переделать в указанном стиле),

см. приложенный рисунок,

в размерах 64*64,48*48,32*32,24*24,16*16

256-цветные и 32-битные варианты,

прозрачный фон,

формат ICO+исходники

список 63 иконок:

apartment - квартира

castle - зАмок

church - католическая церковь

facade - фасад

igloo - иглу

mosque - мечеть

museum - музей

pagoda - пагода

stone house - каменный дом

wooden house - деревянный дом

Buildings - 2 здания

company - здание компании из 3 частей

bank - банк

commercial building - коммерческое здание

industry - завод

travel - путешествие

tree - дерево

City - город

building - здание

hospital - госпиталь

coconut tree - кокосовая пальма

home - дом частный

warehouse - склад

factory - завод

property - собственность - дом+машина

Government - капитолий

coal power plant - угольная станция

traffic lights - светофор

brick buildings - кирпичные здания

Radio transmitter - радиопередатчик

bank building - банк

hotels - 2 отелля

telecom - здание телекомпании с антеннами

building construction - строительсво

Brick house - кирпичный дом

chemical plant - хим завод

sky-scrapers - небоскребы

Crossroad - перекресток

construction - стоительство

subway - метро

airport - аэропорт

multistorey buildings - многоэтажки

multistorey building - многоэтажка

brick home - кирпичный дом

construction firm - строительная фирма

restaurant - ресторан

Drugstore - аптека

bridge - мост

railway - ж/д

Tunnel - туннель

gold-mine - золотая шахта

university - университет

Hangar - ангар

flag - флаг

House - дом

Cinema - кинотеатр

Map - карта

Navigation - навигация

Cell tower - сотовая вышка

Farm - ферма

Oil tank - нефтяная цистерна

School -школа

63)Commercial - коммерческое здание

14 лет назад
iconix
50 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров