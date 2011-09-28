Нужен фавикон для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок209 просмотров

Сайт rekomend.ru страдает без красивого фавикона..:)

умельцы, помогите:)

14 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро и то, что требовалось. Ни прибавить, ни отнять:) 10 баллов.
Всё прошло "как по маслу" , работать с Романом - это приятно и выгодно!! Мои рекомендации!

Заявки фрилансеров

PopovS
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
14 лет назад