Требуется написать игровой плагин для ДубльГИС V3 (2gis.ru), чтобы в итоге: 1) можно было перемещать точку (имитация машины) по улицам данной электронной карты с помощью клавиатуры, 2) в идеале многопользовательский режим, 3) ...
Посчитать площадь участка земли
Имеется участок: http://img36.imageshack.us/img36/9713/001ogu.jpg
Всего 11 точек и 11 отрезков с указанной длинной в метрах.
Необходимо пользуясь рисунком, нанести координаты на миллимитровку (в автокаде я думаю) и посчитать площадь участка.
После получения площади, необходимо, ВАЖНО: НЕ МЕНЯЯ общую площать участка, спрямить левую границу участка, т.е. между 7 и 11 точками должна быть прямая перпендикулярная линия, вот так должно получиться:
http://img36.imageshack.us/img36/9326/21937533.jpg
Оплата WMZ. Бюджет на ваше усмотрение - в разумных пределах.
Выбранный исполнитель
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