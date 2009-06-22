Посчитать площадь участка земли

Имеется участок: http://img36.imageshack.us/img36/9713/001ogu.jpg

Всего 11 точек и 11 отрезков с указанной длинной в метрах.

Необходимо пользуясь рисунком, нанести координаты на миллимитровку (в автокаде я думаю) и посчитать площадь участка.

После получения площади, необходимо, ВАЖНО: НЕ МЕНЯЯ общую площать участка, спрямить левую границу участка, т.е. между 7 и 11 точками должна быть прямая перпендикулярная линия, вот так должно получиться:

http://img36.imageshack.us/img36/9326/21937533.jpg

Оплата WMZ. Бюджет на ваше усмотрение - в разумных пределах.