Посчитать площадь участка земли

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Завершен5 заявок346 просмотров

Имеется участок: http://img36.imageshack.us/img36/9713/001ogu.jpg

Всего 11 точек и 11 отрезков с указанной длинной в метрах.

Необходимо пользуясь рисунком, нанести координаты на миллимитровку (в автокаде я думаю) и посчитать площадь участка.

После получения площади, необходимо, ВАЖНО: НЕ МЕНЯЯ общую площать участка, спрямить левую границу участка, т.е. между 7 и 11 точками должна быть прямая перпендикулярная линия, вот так должно получиться:

http://img36.imageshack.us/img36/9326/21937533.jpg

Оплата WMZ. Бюджет на ваше усмотрение - в разумных пределах.

AutoCAD
16 лет назад
Vassiliy23
Василий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Edd_k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Всё сделано быстро и профессионально. Спасибо.
Четкая поставновка задачи, четкая оплата Ну и удовольствие от разминки мозгов Спасибо :)

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Edd_k
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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