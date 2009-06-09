Перевод чертежей в машинные коды для станка с ЧПУ

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Закрыт5 заявок282 просмотра

Необходимо перевести чертежи в формате dwg (AutoCad) в машинные коды для станка с ЧПУ под управлением FMS3000. Работа не одноразовая, до 50 несложных чертежей в неделю.

Использовать можно любые CAM-программы.

Подробые характеристики станка и примеры кода - по запросу.

Опыт в работе со станками ЧПУ - обязателен.

AutoCAD
16 лет назад
EuroMach
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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