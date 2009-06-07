Нужно написать простенькое графическое приложение на языке С# Что оно из себя предстовляет - приложение должно разворачивать во весь экран и там летает ракета с права на лево на заднем фоне должно быть звёздное ...
Сохранить файл Exel 2007 в формате Exel 2003
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