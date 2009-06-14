Написать простенькое графическое приложение на С#

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Завершен3 заявки299 просмотров

Нужно написать простенькое графическое приложение на языке С#

Что оно из себя предстовляет - приложение должно разворачивать во весь экран и там летает ракета с права на лево на заднем фоне должно быть звёздное небо которое тоже долно изменяться ну или просто впихнуть статическую картинку с тем же изменяющимся звёздным небом! Надо так же предусмотреть смену моделей ракет через menuStrip.

В короткие сроки надо сделать!

16 лет назад
STingER_ONE
Серёга 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Всё сделал отлично и в срок!! Приятно иметь дело с таким человеком!!!
Приятно было работать с этим человеком, отвечал на все вопросы, был всегда на связи, вообщем ни каких проблем.

Заявки фрилансеров

exiton
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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