Написать простенькое графическое приложение на С#

Нужно написать простенькое графическое приложение на языке С#

Что оно из себя предстовляет - приложение должно разворачивать во весь экран и там летает ракета с права на лево на заднем фоне должно быть звёздное небо которое тоже долно изменяться ну или просто впихнуть статическую картинку с тем же изменяющимся звёздным небом! Надо так же предусмотреть смену моделей ракет через menuStrip.

В короткие сроки надо сделать!